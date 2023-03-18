Украина потратит сотни миллионов долларов на беспилотники

Украина планирует потратить 31,6 миллиарда гривен (867 миллионов долларов) на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нужд армии. Об этом сообщил глава Госспецсвязи страны Юрий Щиголь в Telegram-канале ведомства.

«Дополнительные 31,6 миллиарда гривен из бюджета направят на закупку дронов для украинских защитников. Преимущественно будем закупать беспилотники украинского производства», — анонсировали в пресс-службе ведомства.

Щиголь также отметил, что беспилотники являются таким же расходным материалом, как и патроны: в сутки армия тратит в среднем от 10 до 15 устройств. Вместе с тем Госспецсвязь Украины собирается сформировать 60 ударных рот «Армии дронов». Уже в марте планируется создать первые 10 рот, которые сразу же приступят к выполнению боевых задач, сообщил чиновник.