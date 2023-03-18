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30 минут назад

Украина потратит сотни миллионов долларов на беспилотники

Lenta.ruиещё 1

Украина планирует потратить 31,6 миллиарда гривен (867 миллионов долларов) на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нужд армии. Об этом сообщил глава Госспецсвязи страны Юрий Щиголь в Telegram-канале ведомства.

Украина потратит сотни миллионов долларов на беспилотники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Дополнительные 31,6 миллиарда гривен из бюджета направят на закупку дронов для украинских защитников. Преимущественно будем закупать беспилотники украинского производства», — анонсировали в пресс-службе ведомства.

Щиголь также отметил, что беспилотники являются таким же расходным материалом, как и патроны: в сутки армия тратит в среднем от 10 до 15 устройств. Вместе с тем Госспецсвязь Украины собирается сформировать 60 ударных рот «Армии дронов». Уже в марте планируется создать первые 10 рот, которые сразу же приступят к выполнению боевых задач, сообщил чиновник.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что с 17 по 18 марта российские войска сбили девять украинских беспилотников.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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