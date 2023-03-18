Бывший американский разведчик заявил о провале планов США на Украине

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил о провале планов Америки на Украине из-за желания сместить президента России Владимира Путина. Об этом он заявил во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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По его словам, американские власти планировали организовать госпереворот в России с помощью украинского кризиса, однако сделать это им не удалось. В результате уровень поддержки действий Путина среди россиян не только не уменьшился, но и сильно вырос.

«Тот, кто думает, что у нас может получиться сместить Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом», — поделился своим мнением с интервьюером офицер разведки в отставке.

Также он отметил, что после начала конфликта на Украине России удалось укрепить ВПК, а страны Запада, в частности, те, которые входят в НАТО, столкнулись с нехваткой оружия и боеприпасов для украинских военных.