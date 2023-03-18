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52 минуты назад

Пригожин заявил о планах ЧВК "Вагнер" набрать 30 тысяч бойцов к середине мая

Газета.Ru

Основатель частной военной компании «Вагнер» заявил, что к середине мая число набранных бойцов ЧВК планируется увеличить на 30 тыс. человек. Об этом он сообщил в Telegram-канале своей пресс-службы.

Пригожин рассказал о планах ЧВК "Вагнер"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится приблизительно на 30 тысяч», — сказал Пригожин.

Он отметил, что в среднем ЧВК «Вагнер» набирает 500-800 человек в день.

15 марта Пригожин рассказал, что в ее составе воюют афганцы в небольшом количестве. Он добавил, что в настоящее время действует артиллерийское подразделение, которое обучалось работе на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, а также работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Он отметил, что данные типы вооружений ЧВК выкупает у украинских подразделений или получает в качестве трофея.

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