Пригожин рассказал о планах ЧВК "Вагнер"

Основатель частной военной компании «Вагнер» заявил, что к середине мая число набранных бойцов ЧВК планируется увеличить на 30 тыс. человек. Об этом он сообщил в Telegram-канале своей пресс-службы.

Он отметил, что в среднем ЧВК «Вагнер» набирает 500-800 человек в день.

15 марта Пригожин рассказал, что в ее составе воюют афганцы в небольшом количестве. Он добавил, что в настоящее время действует артиллерийское подразделение, которое обучалось работе на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, а также работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Он отметил, что данные типы вооружений ЧВК выкупает у украинских подразделений или получает в качестве трофея.