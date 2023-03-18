Военкор Руденко: ВСУ, применив химоружие, сами попали под ядовитое облако

Военкор RT Андрей Руденко сообщил о попытке ВСУ применить химическое оружие, которое обернулась против них самих.
"Накануне на Краснолиманском направлении ВСУ с помощью квадрокоптеров применили химические боеприпасы по позициям подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Но в связи с изменением направления ветра ядовитое облако снесло на позиции самих ВСУ", - пояснил он.
Позже по радиоперехвату удалось выяснить, что командование эвакуировало личный состав, получивший отравление, и теперь пытается скрыть этот факт.
Все эвакуированные бойцы получили химические ожоги дыхательных путей и слизистой оболочки глаз. Самых тяжелых доставили вертолетами в Харьков.
Напомним, ранее неоднократно фиксировались факты применения ВСУ кустарного химического оружия. Эксперты полагают, что в его основе в том числе используется синильная кислота - очень токсичный яд. Веществом начиняют боевую часть дрона-камикадзе, который затем атакует позиции ВС России.