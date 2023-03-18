ЧВК «Вагнер» рассказала о применении модернизированных танков в Артемовске

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» применили модернизированные танки Т-80 в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости рассказал источник в компании.

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По словам собеседника издания, боевая машина отлично выполняет свои функции, а также отличается маневренностью, подвижностью, скоростью и броней. Кроме того, танк обладает всепогодным тепловизионным прицелом и может работать при различных условиях. За сутки бойцам удается выпустить в среднем 60-80 снарядов, а максимум — 128 снарядов.