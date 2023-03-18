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36 минут назад

Захвативший в одиночку траншею противника российский боец погиб на Украине

Lenta.ru

Командир штурмовой группы Александр Мальцев с позывным «Кубань» героически погиб на Украине, прикрывая отход группы с раненным бойцом после трех дней непрерывного ведения штурмовых действий по захвату опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сослуживца Мальцева с позывным «Карлсон».

Захвативший в одиночку траншею противника российский боец погиб на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, когда группа из пяти российских бойцов подошла к «опорнику» врага, украинские военные открыли огонь. Один из участников группы был ранен. «Кубань» стал прикрывать товарищей и отвлек внимание на себя.

Захват опорного пункта ВСУ в одиночку показали на видео

«В его сторону работал пулемет. Он полностью обеспечил наш отход. В районе эвакуации узнали, что "Кубани" с нами нет», — рассказал военный.

Как уточняет RT, незадолго до гибели Мальцев совершил подвиг. Он выполнял задание вместе с группой, несколько человек были ранены. Тогда Кубань оттащил их в безопасное место, после чего в одиночку захватил траншею противника, уничтожил троих солдат ВСУ и двоих взял в плен.

Сейчас готовятся документы для представления Александра Мальцева к званию Героя России посмертно.

Армия,Александр Мальцев,
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