На Авдеевском направлении в ДНР бойцы подразделения специального назначения ВС РФ выбили противника с его позиций и заняли взводный опорный пункт. В ходе операции захвачены трофеи - иностранные гранатометы, ПТУР, гранаты и снаряжение.

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Как сообщает пресс-служба I Армейского корпуса, в ходе боевых действий за опорный пункт было ликвидировано четверо украинских военных. Солдаты ВСУ бросили тела погибших товарищей и ушли с позиций.

На кадрах видеокамеры можно увидеть, что позиции ВСУ состояли из нескольких схронов. Вырытые в земле укрытия были тщательно замаскированы кустарником и хворостом.

Однако свалку из под пайков и другого мусора боевики разместили в воронке и даже не пытались ее замаскировать. Возможно, благодаря хорошо заметному с воздуха мусору российским разведчикам с помощью беспилотника удалось обнаружить позиции противника и уничтожить опорный пункт.