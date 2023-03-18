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17 минут назад

Под Авдеевкой бойцы спецназа уничтожили боевиков ВСУ и захватили опорный пункт

Российская Газета

На Авдеевском направлении в ДНР бойцы подразделения специального назначения ВС РФ выбили противника с его позиций и заняли взводный опорный пункт. В ходе операции захвачены трофеи - иностранные гранатометы, ПТУР, гранаты и снаряжение.

Под Авдеевкой бойцы спецназа уничтожили боевиков ВСУ и захватили опорный пункт
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает пресс-служба I Армейского корпуса, в ходе боевых действий за опорный пункт было ликвидировано четверо украинских военных. Солдаты ВСУ бросили тела погибших товарищей и ушли с позиций.

На кадрах видеокамеры можно увидеть, что позиции ВСУ состояли из нескольких схронов. Вырытые в земле укрытия были тщательно замаскированы кустарником и хворостом.

Однако свалку из под пайков и другого мусора боевики разместили в воронке и даже не пытались ее замаскировать. Возможно, благодаря хорошо заметному с воздуха мусору российским разведчикам с помощью беспилотника удалось обнаружить позиции противника и уничтожить опорный пункт.

Отметим, что укрепрайон в районе Авдеевки может стать "котлом" для украинских подразделений. После освобождения села Красногоровка части ВСУ отходят в район села Степовое и железнодорожной станции 437-й километр. Для завершения окружения подразделения ВС РФ ведут наступление в направлении Северного и Ласточкино.

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