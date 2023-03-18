Путин подписал закон о штрафах за дискредитацию добровольцев СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание до 7 лет колонии за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев. Об этом сообщает РИА Новости.

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Статья Уголовного кодекса РФ о фейках в отношении армии и военных теперь также распространяется и на добровольцев, участвующих в СВО.

Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет колонии.

В случае административного правонарушения штраф составит до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тысяч - для физических.