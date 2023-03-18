ВСУ в Угледаре используют городскую инфраструктуру как прикрытие

Украинские военные в Угледаре прикрываются мирными жителями и размещают боевые объекты в социальной инфраструктуре города.

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Факты военных преступлений ВСУ зафиксировал оператор беспилотников в составе отряда спецназа «Викинг», передает РИА Новости.

На кадрах виден блиндаж, выстроенный рядом с детской площадкой и многоквартирным домом. За соседним зданием находятся две единицы техники противника.