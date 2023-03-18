В КНДР заявили о массовом желании жителей поступить в армию для борьбы с США

В КНДР заявили о массовом желании жителей страны поступить в армию или вернуться на службу для борьбы с США. Всего лишь за сутки заявки подали около 800 тысяч человек, сообщает местная газета «Нодон синмун».

Как сообщает издание, число добровольцев, желающих «искоренить американских империалистов и их марионеток-предателей» и объединить Корейский полуостров, продолжает расти во всех регионах страны.

«Происки американских империалистов и их марионеток-предателей, провоцирующие ядерную войну, достигли таких пределов, что их больше нельзя игнорировать: они грубо посягают на суверенитет нашей родины и ее интересы в сфере безопасности, эти происки являются невиданными по своей агрессии и масштабам», — пишет газета.

В Северной Корее все мужчины обязаны служить в армии не менее 10 лет, а женщины — не менее трех лет.