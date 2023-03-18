Мобилизация: последние новости на сегодня 18 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 марта 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны боевых действий

Мобилизованные граждане вернулись из зоны боевых действий на Украине, чтобы провести дома свои первые отпуска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

«В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для всех российских военнослужащих, которые сражаются на Украине, установили регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода. Ранее с соответствующим поручением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Военнослужащие с Урала передали приветы своим родным и близким

Военнослужащие с Урала, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины, передали весточку своим родным. Соответствующее видео опубликовано Министерство обороны России, пишет URA.RU.

«Хотели передать большой привет всем родным и близким, любимым женам, детям. Мы скоро вернемся с победой!» — сказал командир боевого расчета с позывным «Челябинск».

В конце видео военнослужащие хором пообещали «разбить врага».

Хабаровские предприятия оказали помощь мобилизованным на сумму более 11,5 млн рублей

Предприятия Центрального района Хабаровска оказали мобилизованным гражданам и их семьям поддержку на сумму более 11,5 млн рублей. Этот вопрос накануне обсудили на заседании совета по предпринимательству по Центральному району, пишет AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Уточняется, что специалисты комитета составили список родственников мобилизованных граждан и подготовили для каждой семьи специальные социальные паспорта. Гражданам оказывают адресную помощь, поддерживают в решении бытовых и социальных вопросов. За каждой семьей закреплен ответственный сотрудник, который помогает в решении возникающих потребностей.