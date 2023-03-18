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18 минут назад

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РСЗО в районе Авдеевки

Российская Газетаиещё 2

Российские военные на авдеевском направлении уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня RM-70 производства Чехословакии. Видеоролик, снятый с высоты птичьего полета, публикует РИА Новости.

Сначала на видео можно заметить стоящую в поле РСЗО противника. Затем в кадр врывается российский барражирующий боеприпас и подрывает боевую машину. Летательный аппарат попадает точно в центр пакета направляющих с реактивными снарядами, что вызывает детонацию всего боекомплекта. В результате РСЗО разлетается на мелкие куски.

Военкор сообщил о смене тактики боев в зоне спецоперации

В Минобороны добавили, что барражирующие боеприпасы активно применяются в зоне СВО для уничтожения боевой техники противника. С их помощью выводятся из строя артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки и зенитно-ракетные системы, РСЗО, а также бронетехника.

Напомним, что беспилотники "Ланцет" изготавливает группа компаний "Калашников". Их максимальная дальность полета 50 километров. Полезная боевая нагрузка у модели "Ланцет-1" - один килограмм, у "Ланцет-3" - три. Дрон имеет оптико-электронную и телевизионную системы наведения. Эти летательные аппараты отлично проявили себя в ходе СВО, на их счету множество подбитой западной бронетехники и артиллерии ВСУ.

Накануне в Сети появилось видео подвига российского солдата Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт противника, уложил троих националистов и взял в плен еще двоих.

Армия,Видео,Александр Мальцев,
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