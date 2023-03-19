Российские войска сорвали ротации ВСУ на купянском направлении

Российские войска сорвали две ротации подразделений и переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

По его словам, российские военные огнем из танка уничтожили две боевые машины украинской пехоты на восточной окраине Стельмаховки.

Также Евгений Половодов сообщал, что российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки украинских войск в Харьковской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные минируют купянское направление американскими, а также немецкими и французскими минами. Боеприпасы без маркировки, добавил он, очень похожи на мины советского производства.