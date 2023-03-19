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37 минут назад

Российские войска сорвали ротации ВСУ на купянском направлении

Lenta.ruиещё 2

Российские войска сорвали две ротации подразделений и переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

Российские войска сорвали ротации ВСУ на купянском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, российские военные огнем из танка уничтожили две боевые машины украинской пехоты на восточной окраине Стельмаховки.

Также Евгений Половодов сообщал, что российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки украинских войск в Харьковской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные минируют купянское направление американскими, а также немецкими и французскими минами. Боеприпасы без маркировки, добавил он, очень похожи на мины советского производства.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Армия,Новости и события Запада,Андрей Марочко,Владимир Путин,
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