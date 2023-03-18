Российский дрон-камикадзе "Привет-82" отправят в зону СВО

Отечественный дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" поступит в зону спецоперации в апреле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя конструкторского бюро "Око".

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Эта организация, основанная энтузиастами, специализируется на создании сверхдешевых многофункциональных беспилотников. На сегодняшний день к отправке зону СВО готовы 33 серийных образца дрона-камикадзе "Привет-82".

"Мы собираем заявки и готовим к отгрузке несколько партий, которые у нас уже приобрели для тестирования в спецоперации", - рассказал собеседник агентства, добавив, что предназначены эти дроны в первую очередь для добровольческих объединений.

Примерная стоимость одного аппарата составляет 110 тысяч рублей. При этом "Око" - молодое КБ, не имеющее лицензий, и поэтому оно не участвует в гособоронзаказе. "Как гражданское КБ "Око" не имеет права изготавливать вооружение. Мы делаем носитель. Соответственно, боевая часть устанавливается на усмотрение конкретного подразделения, - уточнили в бюро.

Использовать "Привет-82" можно в контрбатарейной борьбе и при штурме укрепрайонов. Дальность его полета достигает 30 километров, а скорость - 140 километров в час. Конструкторы не исключают, что дрон может быть использован в качестве "охотника" на бронетехнику, но для этого нужно провести ряд испытаний.