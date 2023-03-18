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32 минуты назад

Россия вернётся к строительству боевых ледоколов

Ferra.ru

По информации источника «Известий» в Минобороны России, страна вернётся к строительству боевых ледоколов.

Россия вернется к строительству боевых ледоколов
Фото: Highnorthnews.comHighnorthnews.com

Это корабли проекта 21180/21180М, которые, по словам военного историка Дмитрия Болтенкова, нужны для обеспечения национальной безопасности России в Арктике. Планируется постройка корабля проекта 21180/21180М «Илья Муромец».

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Это дизель-электрический ледокол, необходимый для решения широкого круга задач. «Илья Муромец» — головной корабль проекта 21180, ставший первым за 45 лет ледоколом, построенным для нужд ВМФ России. До конца 2027 года должен быть сдан третий корабль серии, но срок может «уйти вправо».

Этот корабль способен развивать скорость до 15 узлов, преодолевать льды метровой толщины — проводить другие корабли и суда через сплошное ледовое поле. Экипаж ледокола — 32 человека, длина — 85 м, ширина — 20 м. Главное техническое новшество — винторулевые колонки, закреплённые вне корпуса, которые могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что поможет кораблю двигать не только носом, но также кормой и бортом. Водоизмещение «Ильи Муромца» — 6 тысяч тонн.

Болтенков отметил, что боевые ледоколы могут использоваться не только для ломки льда, также они нужны для развёртывания военной инфраструктуры в Арктике и транспортировки необходимого для этих целей оборудования.

Cилы Северного и Тихоокеанского флотов (на Камчатке) базируются в не очень благоприятных климатических условиях. Зимой северные моря имеют свойства замерзать. И если кораблям и подводным лодкам надо будет выходить в море, лёд надо будет ломать. Также сейчас в Арктике развёрнута широкая инфраструктура, в том числе и военная. Поэтому необходимо постоянно совершать перевозки. «Ильи Муромцы» не только будут проводить караваны, но и самостоятельно доставлять грузы. Ещё они смогут выполнять спасательные задачи и патрулировать акваторию Северного морского пути. На борту ледоколов базируются вертолёты, специализированные катера. А в случае необходимости на борту ледоколов можно разместить вооружение, личный состав морской пехоты или даже арктических мотострелков.

Армия,Минобороны России,
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