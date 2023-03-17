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5 минут назад

В России появились новые гвардейские полки

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейский» двум боевым соединениям. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

В России появились новые гвардейские полки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

559-й бомбардировочный авиационный полк, 960-му штурмовой авиационный полк и 77-я зенитная ракетная бригада отмечены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

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9 марта Путин присвоил статус гвардейских 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку. Военнослужащие отмеченных президентом подразделений также проявили массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, говорится в документах.

Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету. При этом он подчеркнул, что видит готовность жителей страны отстаивать свое будущее.

Армия,Владимир Путин,
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