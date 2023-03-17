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34 минуты назад

Советник врио главы ДНР Гагин заявил о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра

Газета.Ruиещё 4

В находящемся неподалеку от Артемовска (украинское название — Бахмут) городе Часов Яр сформирована серьезная группировка Вооруженных сил Украины, которая пыталась совершить контрнаступление и войти в Артемовск, но была остановлена российскими силами. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Советник врио главы ДНР заявил о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Противник сосредоточил в Часов Яре достаточно серьезную группировку, [ВСУ] перебросили туда свежие подразделения, которые уже пытались провести контрнаступление, войти в город», — сказал Гагин и отметил, что эти «попытки были купированы».

При этом он подчеркнул, что в настоящие время украинская армия «достаточно сильна» на этом направлении.

По сведениям советника врио главы ДНР, группировка ВСУ Артемовске насчитывает около 10 тысяч человек.

Армия,Ян Гагин,
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