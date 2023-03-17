Путин назначил Найду военным прокурором объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора юстиции Алексея Найды новым военным прокурором объединенной группировки войск. Текст указа доступен на портале правовой информации.
При этом Найда больше не является военным прокурором Черноморского флота. Новое назначение было подписано сроком на пять лет.
«Назначить на 5-летний срок генерал-майора юстиции Найду Алексея Васильевича военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности», – сказано в указе.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ранее Владимир Путин отправил в отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского.