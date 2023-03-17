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22 минуты назад

Путин назначил Алексея Найду военным прокурором объединенной группировки войск

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора юстиции Алексея Найды новым военным прокурором объединенной группировки войск. Текст указа доступен на портале правовой информации.

Путин назначил Найду военным прокурором объединенной группировки войск
Фото: Совет Федерации РФСовет Федерации РФ

При этом Найда больше не является военным прокурором Черноморского флота. Новое назначение было подписано сроком на пять лет.

«Назначить на 5-летний срок генерал-майора юстиции Найду Алексея Васильевича военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности», – сказано в указе.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Ранее Владимир Путин отправил в отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Армия,Алексей Островский,Владимир Путин,
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