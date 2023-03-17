Российский беспилотник «Ланцет» назвали убийцей HIMARS

Российский беспилотник «Ланцет» стал убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS на Украине. Такое мнение в своей статье высказал обозреватель чешкой газеты Lidovsky Штепан Гобза.

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Он отметил, что «Ланцет» обратил на себя внимание в связи с последними событиями на Украине. Ранее же беспилотник «оставался в тени». Популярность дрону принесла его способность уничтожать американские ракетные комплексы HIMARS и британские БМП Stormer, указал Гобза.

Он сравнил «Ланцет» с барражирующим боеприпасом Switchblade, который производят США. Такую славу российскому беспилотнику, по мнению Гобза, принесли точность ударов и способность автономно и самостоятельно принимать решения на поле боя, в том числе при уклонении от орудий противника и поиске целей.