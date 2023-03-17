В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
23 минуты назад

В Чехии назвали российский беспилотник «Ланцет» убийцей HIMARS

Елена Прошина

Российский беспилотник «Ланцет» стал убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS на Украине. Такое мнение в своей статье высказал обозреватель чешкой газеты Lidovsky Штепан Гобза.

Российский беспилотник «Ланцет» назвали убийцей HIMARS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что «Ланцет» обратил на себя внимание в связи с последними событиями на Украине. Ранее же беспилотник «оставался в тени». Популярность дрону принесла его способность уничтожать американские ракетные комплексы HIMARS и британские БМП Stormer, указал Гобза.

Он сравнил «Ланцет» с барражирующим боеприпасом Switchblade, который производят США. Такую славу российскому беспилотнику, по мнению Гобза, принесли точность ударов и способность автономно и самостоятельно принимать решения на поле боя, в том числе при уклонении от орудий противника и поиске целей.

Также обозреватель обратил внимание на то, что «Ланцет» может нести больший взрывной заряд, чем любой другой барражирующий боеприпас и уничтожать даже бронетранспортеры и легкие танки.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий