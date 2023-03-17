В ДНР сообщили, что российские силы контролируют до 70% территории Артемовска

"Если говорить об Артемовске, наши силы сейчас контролируют порядка 60%, может быть даже более - до 70% самого города", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" .

По его словам, Вооруженные силы Украины сосредоточили в расположенном примерно в 11 км к западу от Артемовска городе Часовом Яре "достаточно серьезную группировку", подразделения которой пытались прорваться в Артемовск, но эта попытка продвижения "была купирована".

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно отмечал, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что украинская группировка собирается оставить город, несмотря на то, что все ведущие в него дороги с твердым покрытием уже перерезаны или находятся под огневым контролем российских сил. В Киеве заявляют, что оборона города будет усилена.