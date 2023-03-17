Confidencial: Запад опасается расширения целей Украины на территорию России

Авторы испанской газеты Confidencial заявили, что многие союзники Украины опасаются расширения военных целей Киева на территории РФ после получения истребителей.
В материале издания отмечается, что существуют опасения обострения конфликта с постоянным риском более прямого втягивания в него НАТО. Confidencial пишет, что за примером Польши, которая объявила об отправке на Украину истребителей МиГ-29, могут последовать и другие страны.
«Несколько стран НАТО публично настаивали на том, что поставка истребителей не является волшебным решением проблем [президента Украины Владимира] Зеленского на линии фронта», — указывается в материале.
16 марта президент Польши Анджей Дуда заявлял, что страна в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.
Позднее исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что кабмин страны одобрил передачу самолетов МиГ-29 Украине. До этого министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что Словакия может передать Украине 10 из 11 имеющихся в стране истребителей советского производства.