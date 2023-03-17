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16 минут назад

Участники "Морского пояса безопасности" вышли в море для отработки задач

ТАСС

Участники трехсторонних российско-китайско-иранских военно-морских учений "Морской пояс безопасности - 2023", в котором задействован фрегат ВМФ РФ "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вышли в море для решения практических задач. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Северного флота.

Участники "Морского пояса безопасности" вышли в море для отработки задач
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Участники трехстороннего военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2023", в котором принимают участие Военно-морской флот России, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Военно-морские силы Исламской Республики Иран, провели брифинг в порту Чахбехар (Иран). В ходе брифинга состоялся розыгрыш эпизодов учения на картах по практическим действиям на море, инструктаж и тактическая летучка", - сказали в пресс-службе флота.

Там также отметили, что участники обсудили порядок и последовательность отработки эпизодов учения, формирования межнационального отряда боевых кораблей, совместного маневрирования, выполнения артиллерийских стрельб и других вопросов.

По завершении брифинга корабли вышли в море. В настоящее время отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама" в Оманском заливе отрабатывает совместное тактическое маневрирование с эскадренным миноносцем Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Нанкин", фрегатами "Саханд" и "Джамаран", корветом "Баяндор" и другими кораблями и судами Военно-морских сил Ирана.

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