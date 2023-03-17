Участники "Морского пояса безопасности" вышли в море для отработки задач

Участники трехсторонних российско-китайско-иранских военно-морских учений "Морской пояс безопасности - 2023", в котором задействован фрегат ВМФ РФ "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вышли в море для решения практических задач. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Северного флота.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Участники трехстороннего военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2023", в котором принимают участие Военно-морской флот России, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Военно-морские силы Исламской Республики Иран, провели брифинг в порту Чахбехар (Иран). В ходе брифинга состоялся розыгрыш эпизодов учения на картах по практическим действиям на море, инструктаж и тактическая летучка", - сказали в пресс-службе флота.

Там также отметили, что участники обсудили порядок и последовательность отработки эпизодов учения, формирования межнационального отряда боевых кораблей, совместного маневрирования, выполнения артиллерийских стрельб и других вопросов.