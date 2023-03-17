Беспилотники США изменили маршруты полетов после крушения MQ-9 Reaper

США изменили маршруты полётов своих беспилотников в районе Крыма после крушения MQ-9 Reaper. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Flightradar24.

По имеющимся данным, 17 марта в воздушное пространство над Черным морем вошёл ещё один беспилотник США. Это первый из подобных разведывательных беспилотников в этом регионе после инцидента с MQ-9 Reaper. Согласно имеющимся данным, сегодняшний маршрут летательного аппарата заметно отличается от того, которому беспилотники следовали до инцидента с MQ-9.

Отмечается, что расстояние полёта беспилотника от берега заметно возросло. Ранее летательный аппарат этой же модели держался на расстоянии 80 км от побережья Крыма, но беспилотник от 17 марта держал дистанцию уже до 150 км. Кроме того, Global Hawk выполнил барражирование над Румынией, хотя раньше летательные аппараты США не совершали таких манёвров.