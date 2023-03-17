Британский военный назвал Черное море слабым местом НАТО

Бывший британский офицер Глен Грант , работавший инструктором на Украине и в Болгарии , назвал Черное море слабым местом на восточном фланге НАТО . Об этом сообщает телеканал NBC.

«На той стороне нет НАТО из-за слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции. Из-за этого присутствия НАТО в Черном море нет», — подчеркнул бывший военный.

Еще один неназванный чиновник НАТО отметил, что Черное море является стратегически важным регионом для альянса. С 2014 года НАТО увеличивает свое присутствие там. В частности, усиленное патрулирование проводилось с территории Болгарии и Румынии. В Турции и Румынии было размещено больше систем противовоздушной и противоракетной обороны.