В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
45 минут назад

NBC: британский военный назвал Черное море слабым местом НАТО

Газета.Ruиещё 1

Бывший британский офицер Глен Грант, работавший инструктором на Украине и в Болгарии, назвал Черное море слабым местом на восточном фланге НАТО. Об этом сообщает телеканал NBC.

Британский военный назвал Черное море слабым местом НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Гранта, НАТО не присутствует в Черном море.

«На той стороне нет НАТО из-за слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции. Из-за этого присутствия НАТО в Черном море нет», — подчеркнул бывший военный.

Еще один неназванный чиновник НАТО отметил, что Черное море является стратегически важным регионом для альянса. С 2014 года НАТО увеличивает свое присутствие там. В частности, усиленное патрулирование проводилось с территории Болгарии и Румынии. В Турции и Румынии было размещено больше систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Северном и Балтийском морях.

Армия,Глен Грант,Йенс Столтенберг,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий