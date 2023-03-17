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58 минут назад

В Белоруссии создадут новое подразделение спецназа

Lenta.ruиещё 1

В Белоруссии вслед за подразделениями «Рысь», «Смерч» и «Честь» сформируют новый отряд спецназа — «Беркут». Об этом заявил заместитель министра внутренних дел (МВД) республики, командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков. Его слова передает «Беларусь сегодня».

В Белоруссии создадут новое подразделение спецназа
Фото: ТАССТАСС

Как и в случае с уже существующими подразделениями, задачей «Беркута» станет борьба с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) и нелегальными вооруженными формированиями.

«Провели сборы, боевое слаживание. Кроме того, планируется формирование за счет перераспределения наших ресурсов еще трех подразделений специального назначения — в Гомеле, Гродно и Бресте», — рассказал Карпенков.

Ранее пресс-служба белорусского МВД сообщила, что в стране проводится до 20 обысков в день в рамках борьбы с поддерживающими антигосударственные взгляды лицами, в том числе участниками военных действий на Украине.

Армия,Николай Карпенков,
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