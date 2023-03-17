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34 минуты назад

В Польше установят HIMARS неподалеку от Калининградской области

Мария Иванова

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские системы залпового огня HIMARS неподалеку от границы с Калининградской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

Размещение HIMARS Блащак анонсировал на церемонии военной присяги солдат Войска польского.

По словам министра, уже в 2023 году HIMARS поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии, дислоцирующейся рядом с Калининградской областью.

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Блащак заявил, что эти системы Польша заказала у США еще в 2019 году. Американский Конгресс одобрил заявку Варшавы на поставку 500 пусковых установок HIMARS.

По словам министра, для Польши важно получить оружие, «показавшее себя очень успешным в руках украинцев».

В конце февраля 2023 года Польша установила противотанковые ежи на границе с Калининградской областью. Блащак назвал это «превентивной мерой, являющаяся частью польской стратегии обороны и сдерживания».

Сообщалось, что в марте Польша начнет возводить на границе с Россией новый забор, который будет оборудован системой датчиков и камер для круглосуточного слежения.

Армия,Видео,Мариуш Блащак,
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