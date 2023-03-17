Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские системы залпового огня HIMARS неподалеку от границы с Калининградской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

Размещение HIMARS Блащак анонсировал на церемонии военной присяги солдат Войска польского.

По словам министра, уже в 2023 году HIMARS поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии, дислоцирующейся рядом с Калининградской областью.

Блащак заявил, что эти системы Польша заказала у США еще в 2019 году. Американский Конгресс одобрил заявку Варшавы на поставку 500 пусковых установок HIMARS.

По словам министра, для Польши важно получить оружие, «показавшее себя очень успешным в руках украинцев».

В конце февраля 2023 года Польша установила противотанковые ежи на границе с Калининградской областью. Блащак назвал это «превентивной мерой, являющаяся частью польской стратегии обороны и сдерживания».