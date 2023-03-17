Кулеба назвал последствия потери Артемовска Украиной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают сражаться в Артемовске (украинское название — Бахмут), поскольку потеря города поставит под угрозу другие населенные пункты, контролируемые Киевом. Такие последствия назвал глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

«Поэтому (...) мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько физически сможем», — сказал министр.

Ситуация в Артемовске, по его словам, остается эмоционально очень тяжелой из-за потерь, которые несут ВСУ.