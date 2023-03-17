Польша разместит HIMARS на границе с Россией

«Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS. Это дивизион, заказанный в 2019 году. Как вы знаете, Конгресс США одобрил наш заказ на очередные 500 пусковых установок [для зарядных модулей] HIMARS», — сообщил министр.