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13 минут назад

Польша разместит HIMARS на границе с Россией

Lenta.ru

Вооруженные силы Польши разместят заказанные у США установки РСЗО HIMARS в дивизии, расположенной недалеко от границы с Калининградской областью России. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак во время церемонии присяги новых военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Польша разместит HIMARS на границе с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS. Это дивизион, заказанный в 2019 году. Как вы знаете, Конгресс США одобрил наш заказ на очередные 500 пусковых установок [для зарядных модулей] HIMARS», — сообщил министр.

В феврале агентство Reuters отметили, что Пентагон одобрил возможную продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на сумму 10 миллиардов долларов.

Армия,Мариуш Блащак,Конгресс США,Пентагон,
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