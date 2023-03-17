В Минобороны заявили о первых отпусках мобилизованных

Мобилизованные военнослужащие начали получать первые отпуска. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечается, все участники специальной военной операции имеют права один раз в полгода получить 14-дневный отпуск. Он рассчитывается без учета времени на дорогу. В ведомстве также добавили, что в плановые отпуска отправляются и кадровые военные Северо-Кавказского округа.

Напомним, российский президент Владимир Путин поручил обеспечить участникам СВО отпуск один раз в полгода не менее 14 дней.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев рассказал, что в настоящее время от мобилизованных поступает не так много жалоб. По его словам, в целом, сейчас «ситуация приличная», с этим согласны матери и жены мобилизованных.