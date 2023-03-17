В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
40 минут назад

В Минобороны заявили о первых отпусках мобилизованных

Елена Прошина

Мобилизованные военнослужащие начали получать первые отпуска. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В Минобороны заявили о первых отпусках мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, все участники специальной военной операции имеют права один раз в полгода получить 14-дневный отпуск. Он рассчитывается без учета времени на дорогу. В ведомстве также добавили, что в плановые отпуска отправляются и кадровые военные Северо-Кавказского округа.

Напомним, российский президент Владимир Путин поручил обеспечить участникам СВО отпуск один раз в полгода не менее 14 дней.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев рассказал, что в настоящее время от мобилизованных поступает не так много жалоб. По его словам, в целом, сейчас «ситуация приличная», с этим согласны матери и жены мобилизованных.

Он отметил, что есть ряд случаев, которые нуждаются в проверке. Например, какой-то семье не привезли обещанные дрова, а кому-то из военнослужащих не хватает обмундирования.

Армия,Валерий Фадеев,Владимир Путин,Минобороны России,Совет по правам человека,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий