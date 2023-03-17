Российская авиация уничтожила средства контрбатарейной борьбы ВСУ

Российская военная авиация уничтожила средства контрбатарейной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радиолокационное оборудование противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 17 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Так, в районе населенного пункта Мирное Харьковской области поражена украинская радиолокационная станция (РЛС) слежения за низколетящими воздушными целями. Помимо этого, в районе Редкодуба в Донецкой народной республике (ДНР) была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.