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35 минут назад

Российская военная авиация уничтожила средства контрбатарейной борьбы ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Российская военная авиация уничтожила средства контрбатарейной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радиолокационное оборудование противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 17 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская авиация уничтожила средства контрбатарейной борьбы ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в районе населенного пункта Мирное Харьковской области поражена украинская радиолокационная станция (РЛС) слежения за низколетящими воздушными целями. Помимо этого, в районе Редкодуба в Донецкой народной республике (ДНР) была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

Всего за минувшие сутки ВКС России поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ, а также отработали по 112 местам дислокации украинской военной техники и живой силы.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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