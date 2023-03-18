Politico: дефицит боеприпасов для Украины грозит привести к расколу НАТО

Колумнист Лили Байер в статье для газеты Politico заявила, что трудоемкое производство боеприпасов для Украины и их дефицит грозит привести к расколу НАТО .

«Есть риск, что не все союзники НАТО выполнят договоренности по взносу вкладов в новые планы альянса», — указала она.

По оценке Байер, на данный момент европейские государства беспокоятся по поводу наличия собственных запасов боеприпасов, в то время как Украина регулярно сигнализирует о нехватке дополнительного вооружения от союзников. Для урегулирования данной проблемы, Североатлантический альянс пытается убедить некоторые страны повысить расходы на оборону и предоставить различные военные ресурсы, пишет автор.