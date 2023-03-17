Песков: все западные истребители в ходе СВО будут уничтожены

«Это еще один пример того, как некоторые страны НАТО повышают уровень своей вовлеченности в конфликт. Поставка этой техники не может повлиять на исход спецоперации, но доставит дополнительные беды Украине и ее народу. В ходе СВО эта техника будет уничтожена», — высказался Песков в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU.