В ЕС столкнулись с трудностями при выборе поставщиков боеприпасов для Украины

Страны Евросоюза обсуждают, как устранить препятствия для сделки по закупке боеприпасов для Украины и о том, какие из государств могли бы поставлять боеприпасы на Украину в случае их дефицита в Европе. Об этом информирует Euractiv, ссылаясь на анонимные дипломатические источники.

В материале сообщается, что переговоры по достижению политического соглашения касательно оборонных поставок Украине должны продолжиться 17 марта. Но в ЕС до сих пор не могут прийти в консенсусу относительно поставщиков боеприпасов для последующей отправки Киеву.

«Остаются два основных разногласия: будут ли страны опираться на производство в ЕС или смогут приобретать боеприпасы из третьих стран», — сказано в статье.

Среди потенциальных стран, где возможно будет закупать снаряды, рассматриваются США и Южная Корея, заключается в публикации.