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22 минуты назад

В ЕС столкнулись с трудностями при выборе стран-поставщиков боеприпасов для Украины

Газета.Ru

Страны Евросоюза обсуждают, как устранить препятствия для сделки по закупке боеприпасов для Украины и о том, какие из государств могли бы поставлять боеприпасы на Украину в случае их дефицита в Европе. Об этом информирует Euractiv, ссылаясь на анонимные дипломатические источники.

В ЕС столкнулись с трудностями при выборе поставщиков боеприпасов для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В материале сообщается, что переговоры по достижению политического соглашения касательно оборонных поставок Украине должны продолжиться 17 марта. Но в ЕС до сих пор не могут прийти в консенсусу относительно поставщиков боеприпасов для последующей отправки Киеву.

«Остаются два основных разногласия: будут ли страны опираться на производство в ЕС или смогут приобретать боеприпасы из третьих стран», — сказано в статье.

Среди потенциальных стран, где возможно будет закупать снаряды, рассматриваются США и Южная Корея, заключается в публикации.

Ранее газета Politico писала, что страны Евросоюза близки к завершению работы над соглашением о пополнении сокращающихся запасов боеприпасов для Украины. Речь идет о сделке на €2 млрд.

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