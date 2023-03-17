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51 минуту назад

Комбата ВСУ разжаловали после интервью американской газете о потерях

Никита Бородкин

Командир батальона 46-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Купол» был разжалован после интервью газете The Washington Post, в котором он пожаловался на непрофессионализм военных и огромные потери украинцев. Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявило издание «Украинская правда».

Комбата ВСУ разжаловали после интервью американской газете о потерях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что по итогам беседы с комбатом американские журналисты заявили, что ВСУ потеряли множество ветеранов, а неопытные новобранцы и нехватка оружия снижают оптимизм и ставят под сомнение готовность Киева к весеннему контрнаступлению.

По информации издания, теперь «Купол» займет должность заместителя командира батальона учебного центра. Решение принял командующий Десантно-штурмовым войском Максим Миргородский. Подчеркивается, что перед разжалованием украинский комбат подал рапорт на увольнение.

The Washington Post со ссылкой на источники также сообщала, что за минувший год качество украинских войск ухудшилось. По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, у Киева нет ресурсов для контрнаступления — ни достаточного количества людей, ни оружия.

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