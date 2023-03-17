Комбата ВСУ разжаловали после интервью американской газете о потерях

Командир батальона 46-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Купол» был разжалован после интервью газете The Washington Post, в котором он пожаловался на непрофессионализм военных и огромные потери украинцев. Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявило издание «Украинская правда».

Напомним, что по итогам беседы с комбатом американские журналисты заявили, что ВСУ потеряли множество ветеранов, а неопытные новобранцы и нехватка оружия снижают оптимизм и ставят под сомнение готовность Киева к весеннему контрнаступлению.

По информации издания, теперь «Купол» займет должность заместителя командира батальона учебного центра. Решение принял командующий Десантно-штурмовым войском Максим Миргородский. Подчеркивается, что перед разжалованием украинский комбат подал рапорт на увольнение.