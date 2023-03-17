В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
23 минуты назад

Глава Пентагона Остин приказал принять меры по снижению числа суицидов среди военных

Газета.Ru

Глава Минобороны США Ллойд Остин призвал упростить доступ военных к получению психологической помощи в целях снижения числа самоубийств в армии Соединенных Штатов. Об этом сообщается в меморандуме, размещенном на сайте ведомства.

Остин приказал принять меры по снижению числа суицидов в армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я одобряю немедленное внедрение мер по заботе о здоровье военнослужащих и их доступу к получению психологической помощи», — сказал Остин.

Он отметил, что для Пентагона люди являются ценным ресурсом и выразил необходимость прикладывать усилия по сокращению число суицидов в армии.

В меморандуме указывается, что в числе таких мер: оказание помощи военным с алкоголизмом, проведение регулярных бесед с психологом, создание специальной рабочей группы по предотвращению самоубийств и реагированию на них.

Ранее газета Пентагона Stars and Stripes сообщила о проблемах детей-трансгендеров американских военных в Европе.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий