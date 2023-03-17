Остин приказал принять меры по снижению числа суицидов в армии

Глава Минобороны США Ллойд Остин призвал упростить доступ военных к получению психологической помощи в целях снижения числа самоубийств в армии Соединенных Штатов. Об этом сообщается в меморандуме, размещенном на сайте ведомства.

«Я одобряю немедленное внедрение мер по заботе о здоровье военнослужащих и их доступу к получению психологической помощи», — сказал Остин.

Он отметил, что для Пентагона люди являются ценным ресурсом и выразил необходимость прикладывать усилия по сокращению число суицидов в армии.

В меморандуме указывается, что в числе таких мер: оказание помощи военным с алкоголизмом, проведение регулярных бесед с психологом, создание специальной рабочей группы по предотвращению самоубийств и реагированию на них.