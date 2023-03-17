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23 минуты назад

Главком ВМФ анонсировал залповые пуски баллистических ракет

Российская Газета

Подводные лодки ВМФ России будут выполнять залповые пуски баллистических ракет по мере необходимости.

Главком ВМФ анонсировал залповые пуски баллистических ракет
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

- Пять лет назад стратегический ракетоносец "Юрий Долгорукий", первый представитель проекта "Борей", успешно выполнил залп четырьмя ракетами "Булава". В дальнейшем мы также будем выполнять залповые стрельбы баллистикой в испытательных целях, когда возникнет необходимость. Подводники готовы выполнять такие задачи, - рассказал "Красной звезде" главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Однако залпов полным боекомплектом - подобных тому, что выполнила АПЛ "Новомосковск" в рамках операции "Бегемот" 30 лет назад, - не планируется.

- Так мы тоже можем, но не будем. В то время флоту необходимо было доказать эффективность морской составляющей ядерной триады. Сейчас нам ничего и никому доказывать не надо, - отметил Евменов.

Армия,Николай Евменов,
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