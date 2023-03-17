Главком ВМФ анонсировал залповые пуски баллистических ракет

Подводные лодки ВМФ России будут выполнять залповые пуски баллистических ракет по мере необходимости.
- Пять лет назад стратегический ракетоносец "Юрий Долгорукий", первый представитель проекта "Борей", успешно выполнил залп четырьмя ракетами "Булава". В дальнейшем мы также будем выполнять залповые стрельбы баллистикой в испытательных целях, когда возникнет необходимость. Подводники готовы выполнять такие задачи, - рассказал "Красной звезде" главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Однако залпов полным боекомплектом - подобных тому, что выполнила АПЛ "Новомосковск" в рамках операции "Бегемот" 30 лет назад, - не планируется.
- Так мы тоже можем, но не будем. В то время флоту необходимо было доказать эффективность морской составляющей ядерной триады. Сейчас нам ничего и никому доказывать не надо, - отметил Евменов.