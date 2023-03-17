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38 минут назад

В ВМФ РФ рассказали о планах дать подлодкам гиперзвуковое оружие

Мария Иванова

Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов заявил, что российские подлодки планируют оснастить гиперзвуковым оружием. Об этом он рассказал в интервью газете Минобороны «Красная звезда».

В ВМФ РФ рассказали о планах дать подлодкам гиперзвуковое оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евменов отметил, что крылатые ракеты «Калибр» испытывали на подлодках второго поколения. Сейчас этими ракетами можно вооружать почти все субмарины, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения, сказал он.

«Следующий шаг - оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем», - подчеркнул главнокомандующий ВМФ.

Евменов рассказал, что сейчас в ВМФ десять основных проектов подлодок и их модификации. Количество проектов постепенно сокращают, чтобы сделать строительство, эксплуатацию и ремонт субмарин проще и дешевле.

Глава ВМФ отметил, что флот продолжает эксплуатировать подлодки предыдущих поколений, так как они прошли глубокую модернизацию и стали «уже другими кораблями с более совершенными системами управления и вооружения».

Ранее сообщалось, что подлодки проекта 885М «Ясень-М» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон». СМИ писали, что «Цирконы» надводного базирования ВМФ России примет на вооружение до конца 2023 года.

Армия,Николай Евменов,
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