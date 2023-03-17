Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области

Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, пишет РИА Новости.

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По его словам, задержаны три пособника украинских войск, вскрыты два схрона с оружием и боеприпасами.

«Подразделениями военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения», — подчеркнул Кодрян.

Все взрывоопасные предметы были уничтожены на полигоне.