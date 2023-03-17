Во Франции предсказали скорое контрнаступление США на Россию

У американских властей есть план по контрнаступлению совместно с Киевом на Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на французского политика, лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо.
По его словам, оно готовится на весну. Филиппо сослался на информированных лиц. По их словам, ожидается большое контрнаступление, организуемое Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом. Политик назвал это чрезвычайно опасным, так как Польша и страны Прибалтики, которые хотят, чтобы конфликт стал глобальным, готовы на все.
Парламентарий указал, что если представители Франции знают об этих планах, они не должны участвовать в контрнаступлении, иначе это может привести к мировой войне.
Ранее Politico со ссылкой на американского чиновника сообщило, что в Вашингтоне ожидают начала наступления Киева к маю. По его словам, полученные Украиной несколько месяцев назад пакеты американской помощи направлены на то, чтобы атаковать Россию.
При этом украинские власти не определилась со стратегией. Рассматриваются два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, после чего на юг, отрезая российский сухопутный мост.