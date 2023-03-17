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1 час назад

Во Франции предсказали скорое контрнаступление США на Россию

Елена Прошина

У американских властей есть план по контрнаступлению совместно с Киевом на Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на французского политика, лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

Во Франции предсказали скорое контрнаступление США на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, оно готовится на весну. Филиппо сослался на информированных лиц. По их словам, ожидается большое контрнаступление, организуемое Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом. Политик назвал это чрезвычайно опасным, так как Польша и страны Прибалтики, которые хотят, чтобы конфликт стал глобальным, готовы на все.

Парламентарий указал, что если представители Франции знают об этих планах, они не должны участвовать в контрнаступлении, иначе это может привести к мировой войне.

Ранее Politico со ссылкой на американского чиновника сообщило, что в Вашингтоне ожидают начала наступления Киева к маю. По его словам, полученные Украиной несколько месяцев назад пакеты американской помощи направлены на то, чтобы атаковать Россию.

При этом украинские власти не определилась со стратегией. Рассматриваются два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, после чего на юг, отрезая российский сухопутный мост.

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