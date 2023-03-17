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1 час назад

Российскую «Хаску-10» доработают после испытаний

Lenta.ruиещё 2

Российское судно на воздушной подушке «Хаска-10» доработают после испытаний. Об этом ТАСС в ходе выставки «Экспотехностраж-2023» сообщил президент «Калашникова» Алан Лушников.

Российскую «Хаску-10» доработают после испытаний
Фото: Концерн "Калашников"Концерн "Калашников"

Соответствующие работы по итогам первого этапа динамических испытаний ведутся специалистами «Рыбинской верфи».

«Планируемый срок очередного этапа динамических испытаний судна — конец марта — начало апреля нынешнего года», — сказал руководитель.

Глава концерна добавил, что в конце декабря судно впервые вышло для проведения пуско-наладочных работ систем управления движением.

В ноябре «Калашников» сообщил, что «Хаску-10» готовят к проведению комплекса динамических испытаний на «Рыбинской верфи».

Полное водоизмещение «Хаска-10» составляет 45 тонн. Судно получило два двигателя мощностью 1500 лошадиных сил каждый, которые обеспечивают максимальную скорость хода до 74 километров в час.

Армия,Алан Лушников,
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