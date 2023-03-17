После потери беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Черном море США отправили на место крушения еще одно устройство. Сейчас Вашингтон переоценивает свои операции в этом районе, передает телеканал CNN, ссылаясь на неназванных должностных лиц.

Отмечается, что американские военные не планируют прекращать полеты дронов в районе Черного моря, пока не закончат свой анализ. В скором времени после потери беспилотника Вашингтон отправил на место его падения такой же БПЛА — MQ-9 Reaper.

С помощью устройства в США осмотрели место происшествия, а также наблюдали за российскими военными и их попытками поднять со дна обломки дрона. На фоне произошедшего Пентагон планирует «проанализировать затраты и выгоды от выполнения подобных миссий, взвесив потенциальную ценность разведданных с данного маршрута с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией».

Предполагается, что Вашингтон может запустить над Черным морем еще один беспилотник в ближайшее время.