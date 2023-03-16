Посол США в Берне: Швейцария могла бы заблокировать еще $50-100 млрд активов РФ

Американский посол в Берне Скотт Миллер в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще от $50 до $100 млрд активов РФ. "Власти уже заморозили российские активы в швейцарских банках на сумму 7,5 млрд швейцарских франков", - напомнил дипломат. По мнению Миллера, нужно отыскать как можно больше российских активов в целях их последующей заморозки и конфискации, чтобы впоследствии предоставить их на восстановление Украины. "Для этого необходимы международные координационные соглашения", - заявил он, выразив надежду на их получение. Ранее газета Le Temps писала, что крупнейший конгломерат Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд). Как отмечает издание, при этом официально власти Швейцарии в качестве санкций против Москвы заморозили 7,5 млрд франков.