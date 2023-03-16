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38 минут назад

В Сакском районе Крыма силы ПВО сбили беспилотник

ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов заявил о сбитом в Крыму беспилотнике
Фото: ТАССТАСС

"Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит", - сказал Аксенов.

В своем Telegram-канале Крыма уточнил, что беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Аксенов: работы по созданию линии обороны в Крыму продолжаются

"Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших вооруженных сил. Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 году. Террористическое государство воюет террористическими методами", - написал Аксенов

Армия,Сергей Аксенов,
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