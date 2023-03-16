Аксенов заявил о сбитом в Крыму беспилотнике

Российские силы противовоздушной обороны в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.
"Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит", - сказал Аксенов.
В своем Telegram-канале Крыма уточнил, что беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).
"Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших вооруженных сил. Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 году. Террористическое государство воюет террористическими методами", - написал Аксенов