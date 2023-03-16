Le Figaro: на Украину прибыли первые французские танки

На Украину прибыла первая партия танков AMX-10 RC, часть из них уже находится на передовой. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

«Танки AMX-10 RC только что прибыли на Украину. Некоторые уже отправились на линию фронта», — приводятся в материале слова Лекорню, которые он сказал во время заседания комитета по обороне Национального собрания нижней палаты парламента Франции.

Он также указал, что долгий период доставки танков на Украину обусловлен сроками обучения украинских военных работе на бронетехнике в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс. Лекорню не уточнил количество, доставленных в Киев танков, сославшись на военную тайну. При этом он заявил, что Париж уже изучает вопрос о поставке второй партии техники на Украину.