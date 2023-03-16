В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Пентагон: в США заметили рост "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии

Газета.Ru

Глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла заявил, что Соединенные Штаты зафиксировали значительный рост «небезопасного поведения» Военно-воздушных сил (ВВС) России в Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

Пентагон: в США заметили рост "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«В последнее время мы видим рост непрофессионального и небезопасного поведения российских ВВС в регионе», — заявил представитель оборонного ведомства США на слушаниях в конгрессе.

По его словам, российские самолеты начали интенсивнее летать с вооружением над американскими базами в Сирии с 1 марта 2023 года.

«Они намерены попытаться пересмотреть протоколы деконфликтинга, которые они нарушают каждый день», — сказал Курилла.

В феврале конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен объяснить конгрессу, что американские военные делают в Сирии. По его словам, он внес на рассмотрение палаты представителей резолюцию, которая предписывает вывод контингента страны с сирийской территории в течение 15 дней.

Армия,Мэтт Гетц,Джозеф Байден,Пентагон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий