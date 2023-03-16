Пентагон: в США заметили рост "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии

«В последнее время мы видим рост непрофессионального и небезопасного поведения российских ВВС в регионе», — заявил представитель оборонного ведомства США на слушаниях в конгрессе.

По его словам, российские самолеты начали интенсивнее летать с вооружением над американскими базами в Сирии с 1 марта 2023 года.

«Они намерены попытаться пересмотреть протоколы деконфликтинга, которые они нарушают каждый день», — сказал Курилла.

В феврале конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен объяснить конгрессу, что американские военные делают в Сирии. По его словам, он внес на рассмотрение палаты представителей резолюцию, которая предписывает вывод контингента страны с сирийской территории в течение 15 дней.