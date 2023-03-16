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36 минут назад

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок боеприпасов

Елена Прошина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил у себя в Twitter-аккаунте, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов. Еще одной темой разговора стала «формула мира».

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я поговорил с Блинкеном о "формуле мира" Украины и способах ускорить доставку артиллерийских боеприпасов», — написал Кулеба.

По его словам, Киев находится в контакте с Вашингтоном и другими партнерами с целью обеспечения Украины всеми необходимыми боеприпасами в круглосуточном режиме. Кулеба отметил, что данные вооружения нужны страны не только в «оборонительных» операциях, но и контрнаступательных.

По данным «РИА Новости», эту информацию также подтвердили в Госдепартаменте. В Вашингтоне рассказали, что темами беседы стали «ситуация на поле боя» и поддержка Украины со стороны США.

Армия,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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