Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок боеприпасов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил у себя в Twitter-аккаунте, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов. Еще одной темой разговора стала «формула мира».

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«Я поговорил с Блинкеном о "формуле мира" Украины и способах ускорить доставку артиллерийских боеприпасов», — написал Кулеба.

По его словам, Киев находится в контакте с Вашингтоном и другими партнерами с целью обеспечения Украины всеми необходимыми боеприпасами в круглосуточном режиме. Кулеба отметил, что данные вооружения нужны страны не только в «оборонительных» операциях, но и контрнаступательных.