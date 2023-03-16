Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок боеприпасов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил у себя в Twitter-аккаунте, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов. Еще одной темой разговора стала «формула мира».
«Я поговорил с Блинкеном о "формуле мира" Украины и способах ускорить доставку артиллерийских боеприпасов», — написал Кулеба.
По его словам, Киев находится в контакте с Вашингтоном и другими партнерами с целью обеспечения Украины всеми необходимыми боеприпасами в круглосуточном режиме. Кулеба отметил, что данные вооружения нужны страны не только в «оборонительных» операциях, но и контрнаступательных.
По данным «РИА Новости», эту информацию также подтвердили в Госдепартаменте. В Вашингтоне рассказали, что темами беседы стали «ситуация на поле боя» и поддержка Украины со стороны США.