Япония, Великобритания и Италия подтвердили партнерство в создании истребителя

Главы Минобороны Японии, Великобритании и Италии Ясукадзу Хамада, Бен Уоллес и Гуидо Крозетто подтвердили сотрудничество трех стран в сфере разработки истребителя шестого поколения. Об этом сообщается на сайте японского военного ведомства.
На встрече, посвященной данной теме, Хамада отметил, что эта программа «заложит основу для более широкого сотрудничества между Японией, Великобританией и Италией на протяжении многих поколений и внесет большой вклад в укрепление глобальной безопасности». Уоллес и Крозетто поддержали его в этом вопросе, заявив, что «безопасность Европы и Азии неразделимы».
Также Хамада указал на важность разработки истребителей следующего поколения в плане «обеспечения технологических преимуществ трех стран и воспитания высококвалифицированных специалистов».
Помимо глав Минобороны государств на встрече присутствовали представители японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries (MHI), британской BAE Systems и итальянской Leonardo. Они возглавляют консорциум по созданию будущего истребителя.
Напомним, что страны достигли договоренности в данной сфере в декабре 2022 года. Истребитель шестого поколения планируют создать к 2035 году.