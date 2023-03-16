Япония, Великобритания и Италия подтвердили партнерство в создании истребителя

Главы Минобороны Японии, Великобритании и Италии Ясукадзу Хамада, Бен Уоллес и Гуидо Крозетто подтвердили сотрудничество трех стран в сфере разработки истребителя шестого поколения. Об этом сообщается на сайте японского военного ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На встрече, посвященной данной теме, Хамада отметил, что эта программа «заложит основу для более широкого сотрудничества между Японией, Великобританией и Италией на протяжении многих поколений и внесет большой вклад в укрепление глобальной безопасности». Уоллес и Крозетто поддержали его в этом вопросе, заявив, что «безопасность Европы и Азии неразделимы».

Также Хамада указал на важность разработки истребителей следующего поколения в плане «обеспечения технологических преимуществ трех стран и воспитания высококвалифицированных специалистов».

Помимо глав Минобороны государств на встрече присутствовали представители японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries (MHI), британской BAE Systems и итальянской Leonardo. Они возглавляют консорциум по созданию будущего истребителя.