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38 минут назад

Полковник ВСУ признался, что Украина не в силах сбивать баллистические ракеты РФ

Ura.Ru

У Украины отсутствуют необходимые средства для уничтожения баллистических российских ракет. Об этом рассказал представитель Воздушных Сил Украины, полковник Юрий Игнат.

В ВСУ признали неспособность сбить некоторые ракеты РФ
Фото: ТАССТАСС

«Мы не можем сбивать баллистические ракеты России. В частности, „Искандер-М“ — это баллистические ракеты 9М723», — передает слова Игната «24 Канал».

Он добавил, что украинская армия не в состоянии также сбивать ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО). Главной проблемой для ВСУ служит использование устаревших советских комплексов, который предназначены для перехватов таких средств, заключил Игнат.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный особенно обратил внимание руководства США на необходимость усиления средств противовоздушной обороны Украины. Минобороны Канады уже отчиталось о предоставлении Украине 12 ракет для систем ПВО, передает RT. Юрий Игнат также сообщал, что ПВО Украины 9 марта упустили все прилетевшие из России ракеты «Кинжал», передает телеканал 360.

Армия,Юрий Игнат,Валерий Залужный,Телеканал "360° Подмосковье",
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