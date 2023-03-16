В ВСУ признали неспособность сбить некоторые ракеты РФ

У Украины отсутствуют необходимые средства для уничтожения баллистических российских ракет. Об этом рассказал представитель Воздушных Сил Украины, полковник Юрий Игнат.

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«Мы не можем сбивать баллистические ракеты России. В частности, „Искандер-М“ — это баллистические ракеты 9М723», — передает слова Игната «24 Канал».

Он добавил, что украинская армия не в состоянии также сбивать ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО). Главной проблемой для ВСУ служит использование устаревших советских комплексов, который предназначены для перехватов таких средств, заключил Игнат.