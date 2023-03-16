ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кировский район Донецка, сбросив на него боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил в Telegram Совместный центр Донецкой народной республики (ДНР) по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.