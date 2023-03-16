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12 минут назад

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кировский район Донецка, сбросив на него боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил в Telegram Совместный центр Донецкой народной республики (ДНР) по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
Фото: U.S. Army Europe ImagesU.S. Army Europe Images

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») по направлению: 11:05 — город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА», — указывается в сообщении.

Ранее эвакуационная группа Вооруженных сил Украины попала в засаду российских военных. Видео обстрела опубликовало Оперативно-боевое тактическое формирование Донецкой народной республики «Каскад».

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