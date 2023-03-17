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1 час назад

Средства ПВО России за сутки сбили пять снарядов РСЗО HIMARS

ТАССиещё 1

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и ракету "Точка-У", уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Средства ПВО России за сутки сбили пять снарядов РСЗО HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактическая ракета "Точка-У". Также за сутки уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Голая Пристань Херсонской области, Рубежное Луганской Народной Республики, Котляровка и Ольшана Харьковской области", - заявил он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 402 самолета, 221 вертолет, 3 448 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8 326 танков и других боевых бронированных машин, 1 064 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 377 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 985 единиц специальной военной автомобильной техники.

Армия,Ураган,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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